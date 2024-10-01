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Boeing планирует привлечь 10 млрд долларов за счет размещения акций

Boeing планирует привлечь 10 млрд долларов за счет размещения акций Корпорация Boeing планирует привлечь как минимум 10 млрд долларов за счет размещения новых акций. Средства нужны для пополнения резервов, истощенных в том числе и забастовкой сотрудников.
Инфраструктура
1 октября 2024 г. 15:43
Boeing планирует привлечь 10 млрд долларов за счет размещения акций

Корпорация Boeing планирует привлечь как минимум 10 млрд долларов за счет размещения новых акций. Средства нужны для пополнения резервов, истощенных в том числе и забастовкой сотрудников.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

При этом отмечается, что привлечение капитала вряд ли произойдет в ближайший месяц, даже если Boeing сможет положить конец забастовке. Сначала компания хочет подсчитать финансовые потери из-за протеста свыше 30 тыс. сотрудников.

Забастовка, длящаяся уже третью неделю, усугубила проблемы Boeing, вызванные январским инцидентом с ее самолетом, вынудившим компанию замедлить производство лайнеров 737 Max.

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