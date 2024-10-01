Boeing планирует привлечь 10 млрд долларов за счет размещения акций

Корпорация Boeing планирует привлечь как минимум 10 млрд долларов за счет размещения новых акций. Средства нужны для пополнения резервов, истощенных в том числе и забастовкой сотрудников.

Корпорация Boeing планирует привлечь как минимум 10 млрд долларов за счет размещения новых акций. Средства нужны для пополнения резервов, истощенных в том числе и забастовкой сотрудников.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

При этом отмечается, что привлечение капитала вряд ли произойдет в ближайший месяц, даже если Boeing сможет положить конец забастовке. Сначала компания хочет подсчитать финансовые потери из-за протеста свыше 30 тыс. сотрудников.

Забастовка, длящаяся уже третью неделю, усугубила проблемы Boeing, вызванные январским инцидентом с ее самолетом, вынудившим компанию замедлить производство лайнеров 737 Max.