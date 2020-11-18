Boeing ожидает роста парка грузовых самолетов на 60%

Этот прогноз основан на оценке темпов восстановления мировой экономики и ожидаемом продолжении роста объемов грузоперевозок

Парк грузовых самолетов в мире увеличится на 60% в ближайшие два десятилетия, прогнозирует американская Boeing Co.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, эта оценка включает и новые, и переоборудованные из пассажирских самолеты.

Новый прогноз Boeing отражает влияние и новые возможности, связанные с пандемией COVID-19, а также факторы, которые позволят обеспечить стабильный спрос на грузовые авиаперевозки в ближайшие 20 лет. Подобный отчет компания выпускает каждые два года. Спрос на грузовые самолеты в ближайшие два десятилетия составит 2 430, включая 930 новых и 1 500 воздушных судов, конвертированных из пассажирских лайнеров. Этот прогноз основан на оценке темпов восстановления мировой экономики и ожидаемом продолжении роста объемов грузоперевозок, отмечается в сообщении Boeing.

Грузовой флот в 2019 году насчитывал 2 010 самолетов. Объем грузовых авиаперевозок в мире будет ежегодно увеличиваться на 4% в течение следующих 20 лет. Рост будет обусловлен, в том числе, положительной динамикой рынка экспресс-доставки в условиях бума электронной торговли. Ожидается, что с учетом этих обстоятельств, парк грузовых воздушных судов в мире увеличится более чем на 60% к концу 2039 года и достигнет 3 260 самолетов.

"В 2020 году грузовые авиаперевозчики оказались в уникальном положении. Они должны удовлетворить запросы рынка в отношении скорости, надежности и безопасности, доставляя изделия медицинского назначения и другие товары людям по всему миру. Специализированные грузовые самолеты в будущем будут иметь еще большее значение для конкурентоспособности на рынках грузовых авиаперевозок. Уже сейчас они обеспечивают более половины грузовых авиаперевозок, а эксплуатирующие их авиакомпании получают почти 90% доходов отрасли грузовых авиаперевозок", - заявил вице-президент Boeing по маркетингу в коммерческом сегменте Даррен Халст.

Электронная торговля усилила свое влияние на рынок грузовых авиаперевозок, поскольку все больше компаний запускают онлайн-продажи. В январе-сентябре объем экспресс-перевозок увеличился на 14% в годовом выражении. Перевозка грузов в багажных отсеках пассажирских самолетов, на долю которой в 2019 году приходилось около половины мировых грузовых авиаперевозок, была значительно сокращена, когда авиакомпании приостановили эксплуатацию тысяч самолетов. Специализированные грузовые авиаперевозчики отреагировали превышением обычного уровня загрузки, а объем их перевозок вырос на 6%. Около 200 авиакомпаний в 2020 году использовали более 2 000 пассажирских широкофюзеляжных самолетов для выполнения специальных грузовых рейсов. Это позволило перевозчикам генерировать денежные потоки и обеспечивать выполнение важных для мира логистических задач. Грузовые пассажирские лайнеры частично покрыли дефицит провозной емкости и в некоторых случаях даже принесли авиакомпаниям квартальную прибыль, несмотря на небольшие объемы выполняемых пассажирских перевозок, отмечается в обзоре Boeing.