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Boeing 737 Max вновь совершает коммерческие полеты

Boeing 737 Max вновь совершает коммерческие полеты Принадлежащий крупнейшей в Бразилии авиакомпании Gol Boeing 737 MAX вылетел из Сан-Паулу и приземлился в Порту-Алегри
Инфраструктура
10 декабря 2020 г. 14:21
Boeing 737 Max вновь совершает коммерческие полеты

В среду, 9 декабря, возобновились коммерческие полеты самолетов Boeing 737 MAX спустя полтора года после того, как все лайнеры этого типа перестали использоваться.

Как передает Report, об этом информирует Associated Press.

Отмечается, что принадлежащий крупнейшей в Бразилии авиакомпании Gol Boeing 737 MAX вылетел из Сан-Паулу и приземлился в Порту-Алегри.

По данным агентства, Gol намерена вновь использовать все семь принадлежащих ей Boeing 737 MAX на внутренних маршрутах. В компании отметили, что провели необходимые проверки безопасности.

Напомним, что эксплуатация Boeing 737 MAX приостановилась в ряде стран после нескольких катастроф. Первая случилась 10 марта 2019 года. Тогда в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines. В результате погибли 157 человек. Вторая катастрофа произошла 29 октября 2018 года в Индонезии. В ней погибли 189 человек.

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Версия на английском языке Boeing’s 737 Max is back in service

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