BNA: За последние 6 месяцев на конкурс было выставлено около 50 маршрутных линий

Бакинское транспортное агентство (BNA) за последние 6 месяцев выставило на конкурс около 50 маршрутных линий.

Бакинское транспортное агентство (BNA) за последние 6 месяцев выставило на конкурс около 50 маршрутных линий.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Сообщается, что большинство из них также связывают окрестные села и поселки с центром города.

В кратчайшие сроки были обновлены 6 регулярных маршрутов (Е1, 44, 57, 130, 163 и 189) в направлении Нардарана, Локбатана, Ходжасана, Зыха, Ази Асланова, Забрата и Раманы. В результате десятки тысяч пассажиров на этих линиях были обеспечены современными и качественными услугами.