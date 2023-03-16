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BNA: За последние 6 месяцев на конкурс было выставлено около 50 маршрутных линий

BNA: За последние 6 месяцев на конкурс было выставлено около 50 маршрутных линий Бакинское транспортное агентство (BNA) за последние 6 месяцев выставило на конкурс около 50 маршрутных линий.
Инфраструктура
16 марта 2023 г. 12:25
BNA: За последние 6 месяцев на конкурс было выставлено около 50 маршрутных линий

Бакинское транспортное агентство (BNA) за последние 6 месяцев выставило на конкурс около 50 маршрутных линий.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Сообщается, что большинство из них также связывают окрестные села и поселки с центром города.

В кратчайшие сроки были обновлены 6 регулярных маршрутов (Е1, 44, 57, 130, 163 и 189) в направлении Нардарана, Локбатана, Ходжасана, Зыха, Ази Асланова, Забрата и Раманы. В результате десятки тысяч пассажиров на этих линиях были обеспечены современными и качественными услугами.

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Версия на азербайджанском языке BNA: "Son 6 ay ərzində 50-yə yaxın marşrut xətti müsabiqəyə çıxarılıb"

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