​BNA: Водители с проблемами со здоровьем не допускаются к работе

Бакинское транспортное агентство (BNA) принимает меры по охране здоровья водителей.

Как сообщает Report, об этом глава пресс-службы BNA Маис Агаев заявил в ходе пресс-конференции, проводимой в режиме онлайн.

"Во всех автобусах будут установлены прозрачные перегородки между водителями и пассажирами. Кроме того, водители ежедневно проходят предрейсовые осмотры, измеряется их температура, давление. Водители даже с незначительными проблемами со здоровьем не допускаются к выходу на линию. Мы еще не сталкивались с такими случаями. Помимо этого, водители старше 65 лет также не допускаются к работе. Пассажиры должны понимать, что выходя из дома без особой надобности, они также ставят под угрозу водителей”, - добавил М.Агаев.