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BNA: Ведутся переговоры с транспортной командой Google Maps

BNA: Ведутся переговоры с транспортной командой Google Maps Бакинское транспортное агентство (BNA) ведет переговоры с транспортной командой Google Maps с целью дальнейшего улучшения информирования пассажиров.
Инфраструктура
8 апреля 2022 г. 11:21
BNA: Ведутся переговоры с транспортной командой Google Maps

Бакинское транспортное агентство (BNA) ведет переговоры с транспортной командой Google Maps с целью дальнейшего улучшения информирования пассажиров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Параллельно принимаются меры по обеспечению пассажиров необходимой информацией о маршрутах. В 2017 году запущен сайт alo141.az. Пользователи имеют возможность получить информацию о транспортной системе столицы, в том числе о регулярных маршрутных линиях.

В разделе "Как добраться" можно прочертить маршрут из точки А в точку В, рассчитав время поездки, а в разделе "Автобусы", выбрав номер любого маршрута, можно проследить маршрут, остановки и время в пути.

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Версия на азербайджанском языке BNA: "Google Maps"in nəqliyyat komandası ilə danışıqlar aparılır"

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