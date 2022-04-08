BNA: Ведутся переговоры с транспортной командой Google Maps

Бакинское транспортное агентство (BNA) ведет переговоры с транспортной командой Google Maps с целью дальнейшего улучшения информирования пассажиров.

Бакинское транспортное агентство (BNA) ведет переговоры с транспортной командой Google Maps с целью дальнейшего улучшения информирования пассажиров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Параллельно принимаются меры по обеспечению пассажиров необходимой информацией о маршрутах. В 2017 году запущен сайт alo141.az. Пользователи имеют возможность получить информацию о транспортной системе столицы, в том числе о регулярных маршрутных линиях.

В разделе "Как добраться" можно прочертить маршрут из точки А в точку В, рассчитав время поездки, а в разделе "Автобусы", выбрав номер любого маршрута, можно проследить маршрут, остановки и время в пути.