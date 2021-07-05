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BNA: В ТЦ Садарак запустят новые автобусы

BNA: В ТЦ Садарак запустят новые автобусы С 6 июля пассажироперевозки по регулярному маршруту № 211 (улица Ашуг Молла Джума - торговый центр "Садарак") будут осуществляться 12-метровыми современными автобусами, принадлежащими ООО BakuBus.
Инфраструктура
5 июля 2021 г. 13:23
BNA: В ТЦ Садарак запустят новые автобусы

С 6 июля пассажироперевозки по регулярному маршруту № 211 (улица Ашуг Молла Джума - торговый центр "Садарак") будут осуществляться 12-метровыми современными автобусами, принадлежащими ООО BakuBus.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве (BNA).

Учитывая спрос пассажиров, начальная остановка маршрута изменена на улицу Ашуг Молла Джума. В среднем по этому маршруту будут перевозиться более 12 тыс. пассажиров в день.

Оплата проезда в автобусах осуществляется посредством BakıKart. Тариф установлен в размере 0,35 маната.

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Версия на азербайджанском языке BNA: Sədərəyə yeni avtobuslar işləyəcək

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