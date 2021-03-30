О нас
Report Georgia
Аудио новости

BNA: В столице наблюдается интенсивное движение транспортных средств

BNA: В столице наблюдается интенсивное движение транспортных средств По маршрутным линиям во всех направлениях возникают трудности
Инфраструктура
30 марта 2021 г. 09:39
BNA: В столице наблюдается интенсивное движение транспортных средств
0 : 00
0 : 00

В настоящее время наблюдается интенсивное движение транспортных средств на проспекте Гара Гараева в направлении станции метро "Кёроглу", с "круга 20 января" в направлении проспекта Зии Буниятова, с Московского проспекта в сторону города, с улицы Юсифа Сафарова в сторону проспекта Гейдара Алиева, с проспекта Бабека и Сабунчинской дороги в направлении центра.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве (BNA).

"В настоящее время из - за плотности движения автобусов по маршрутным линиям во всех направлениях возникают трудности", - отмечается в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоBNA: Paytaxtda nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində sıxlıq müşahidə olunur

Новости партнеров

Другие новости из категории

Власти Египта потребуют компенсации за блокирование Суэцкого канала
Власти Египта потребуют компенсации за блокирование Суэцкого канала
29 марта 2021 г. 21:01
Контейнеровоз снова перегородил Суэцкий канал
Контейнеровоз снова перегородил Суэцкий канал
29 марта 2021 г. 17:22
ASCO: В Суэцком канале не плавают наши суда
ASCO: В Суэцком канале не плавают наши суда
29 марта 2021 г. 16:11
Президент Египта заявил об успешной разблокировке Суэцкого канала
Президент Египта заявил об успешной разблокировке Суэцкого канала
29 марта 2021 г. 14:39
Контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале
Контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале
29 марта 2021 г. 07:48
Сегодня восстанавливается движение общественного транспорта в Азербайджане
Сегодня восстанавливается движение общественного транспорта в Азербайджане
29 марта 2021 г. 00:49
Факты сноса религиозных сооружений в различных странах
Факты сноса религиозных сооружений в различных странах
28 марта 2021 г. 20:28
Россия и ОАЭ согласовали выполнение чартерных рейсов
Россия и ОАЭ согласовали выполнение чартерных рейсов
28 марта 2021 г. 14:00
Приостановлены авиарейсы из ряда российских городов в Азербайджан
Приостановлены авиарейсы из ряда российских городов в Азербайджан
25 марта 2021 г. 14:31
Еще одна российская авиакомпания начнет прямые рейсы в Азербайджан
Еще одна российская авиакомпания начнет прямые рейсы в Азербайджан
24 марта 2021 г. 16:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi