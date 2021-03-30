BNA: В столице наблюдается интенсивное движение транспортных средств

По маршрутным линиям во всех направлениях возникают трудности

В настоящее время наблюдается интенсивное движение транспортных средств на проспекте Гара Гараева в направлении станции метро "Кёроглу", с "круга 20 января" в направлении проспекта Зии Буниятова, с Московского проспекта в сторону города, с улицы Юсифа Сафарова в сторону проспекта Гейдара Алиева, с проспекта Бабека и Сабунчинской дороги в направлении центра.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве (BNA).

"В настоящее время из - за плотности движения автобусов по маршрутным линиям во всех направлениях возникают трудности", - отмечается в сообщении.