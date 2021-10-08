BNA: В сентябре было зарегистрировано 33,6 млн поездок на автобусах

В сентябре на регулярных маршрутных автобусах зарегистрировано 33,6 млн поездок.
Как сообщает Report, об этом говорится в кратком обзоре деятельности Бакинского транспортного агентства (BNA) за сентябрь.
В прошлом месяце была усовершенствована схема движения линии одного маршрута, благодаря чему он стал доступен 2 500 гражданам. Новая маршрутная линия в одном из поселков упростила ежедневное передвижение около 3 000 пассажиров.
В рамках процесса интеграции в систему безналичных платежей в сентябре к BakıKart подключены еще маршрутные линии.
В сентябре также была запущена платформа для онлайн-пополнения баланса BakıKart.