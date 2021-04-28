BNA: В прошлом году 429 водителей получили постоянную работу

В настоящее время в 115 вновь приобретенных автобусах создаются новые рабочие места для 300 водителей

"За последние 5 лет в Баку прошли тренинги 4 236 водителей автобусов. 1 668 из них подали заявки на работу, а около 1 500 из них получили постоянную работу".

Об этом сообщил Report председатель правления Бакинского Транспортного Агентства (BNA) Вусал Керимли.

"В том числе в 2020 году прошли тренинги 612 водителей, 429 человек обеспечены постоянной работой. В настоящее время в 115 вновь приобретенных автобусах создаются новые рабочие места для 300 водителей, месячная зарплата которых составит 220 тысяч манатов. В новых 320 автобусах 860 водителей будут обеспечены работой. А это более 600 тысяч манатов зарплаты", - сказал он.