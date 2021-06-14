BNA: В День национального спасения и воскресенья автобусы будут работать

Несмотря на то, что 15 июня является нерабочим днем в связи с Днем национального спасения, а 20 июня попадает на воскресенье, пассажироперевозки по регулярным маршрутным линиям в городе Баку будут выполняться в обычном режиме.

Несмотря на то, что 15 июня является нерабочим днем в связи с Днем национального спасения, а 20 июня попадает на воскресенье, пассажироперевозки по регулярным маршрутным линиям в городе Баку будут выполняться в обычном режиме.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве (BNA).

"Согласно соответствующему постановлению Кабинета министров о дополнительных мерах в связи с особым карантинным режимом, с 00:00 19 июня до 06:00 20 июня, с 00:00 26 июня до 06:00 28 июня будут приостановлены пассажироперевозки по регулярным маршрутным линиям", - говорится в информации.

Отметим, что в указанные даты пассажироперевозки возобновятся с 06:00 утра.