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BNA: В День национального спасения и воскресенья автобусы будут работать

BNA: В День национального спасения и воскресенья автобусы будут работать Несмотря на то, что 15 июня является нерабочим днем в связи с Днем национального спасения, а 20 июня попадает на воскресенье, пассажироперевозки по регулярным маршрутным линиям в городе Баку будут выполняться в обычном режиме.
Инфраструктура
14 июня 2021 г. 16:05
BNA: В День национального спасения и воскресенья автобусы будут работать

Несмотря на то, что 15 июня является нерабочим днем в связи с Днем национального спасения, а 20 июня попадает на воскресенье, пассажироперевозки по регулярным маршрутным линиям в городе Баку будут выполняться в обычном режиме.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве (BNA).

"Согласно соответствующему постановлению Кабинета министров о дополнительных мерах в связи с особым карантинным режимом, с 00:00 19 июня до 06:00 20 июня, с 00:00 26 июня до 06:00 28 июня будут приостановлены пассажироперевозки по регулярным маршрутным линиям", - говорится в информации.

Отметим, что в указанные даты пассажироперевозки возобновятся с 06:00 утра.

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Версия на азербайджанском языке BNA: Milli Qurtuluş və bazar günləri müntəzəm marşrut xətləri işləyəcək

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