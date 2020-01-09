BNA увеличило количество остановок для экспресс-автобусов в направлении аэропорта

В Баку увеличили количество остановок для экспресс-автобусов H1, следующих по маршруту Аэропорт-"28 мая".

Об этом сообщили Report в Бакинском транспортном агентстве (BNA).

Автобусы при движении в направлении аэропорта будут останавливаться на остановках, расположенных на пересечении проспекта Гейдара Алиева с ул. Саттар Бахлулзаде (вход в поселок Бюльбюля, около часов) и ул. 14 июля (возле наземного перехода у входа в поселок Ени Сураханы). В обратном направлении остановки расположены на противоположной стороне дороги.

Дополнительные остановки организованы в связи с многочисленными обращениями граждан.