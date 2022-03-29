О нас
Аудио новости

BNA: Трое из 10 человек в Баку ездят на велосипедах

BNA: Трое из 10 человек в Баку ездят на велосипедах Бакинское транспортное агентство (BNA) при участии волонтеров провело опрос среди жителей столицы и велосипедистов о расширении велосипедной инфраструктуры в Баку.
Инфраструктура
29 марта 2022 г. 18:10
BNA: Трое из 10 человек в Баку ездят на велосипедах

Бакинское транспортное агентство (BNA) при участии волонтеров провело опрос среди жителей столицы и велосипедистов о расширении велосипедной инфраструктуры в Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

По данным, 100% жителей города считают, что велосипедная дорожка в столице абсолютно необходима. 27% респондентов отметили, что пользуются велосипедом каждый день. По мнению 97% участников опроса, велосипедные дорожки должны быть организованы и на других улицах города. 94% жителей города заявили, что велосипедом будут пользоваться чаще при развитой инфраструктуре. При этом 78% респондентов считают, что имеющейся инфраструктуры для использования велосипедов недостаточно.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке BNA: "Bakıda hər 10 nəfərdən 3-ü velosiped sürür"

Другие новости из категории

AZAL увеличит количество рейсов в Тель-Авив до 5 раз в неделю
AZAL увеличит количество рейсов в Тель-Авив до 5 раз в неделю
29 марта 2022 г. 14:19
Министерство экологии и природных ресурсов проводит опрос предложений
Министерство экологии и природных ресурсов проводит опрос предложений
29 марта 2022 г. 10:53
Бакинский метрополитен перевез более 3 млн пассажиров в праздничные дни
Бакинский метрополитен перевез более 3 млн пассажиров в праздничные дни
28 марта 2022 г. 16:36
Buta Airways возобновляет полеты между Баку и Батуми
Buta Airways возобновляет полеты между Баку и Батуми
28 марта 2022 г. 15:40
В марте Шушу и Агдам посетили более 1 600 граждан
В марте Шушу и Агдам посетили более 1 600 граждан
28 марта 2022 г. 14:58
Бакинский автовокзал: В праздничные дни в регионы перевезено более 76 тысяч пассажиров
Бакинский автовокзал: В праздничные дни в регионы перевезено более 76 тысяч пассажиров
28 марта 2022 г. 14:25
На ряде улиц и проспектов Баку ограничат движение транспорта
На ряде улиц и проспектов Баку ограничат движение транспорта
25 марта 2022 г. 18:00
Финляндия с 28 марта прекращает пассажирское железнодорожное сообщение с РФ
Финляндия с 28 марта прекращает пассажирское железнодорожное сообщение с РФ
25 марта 2022 г. 11:57
Turkish Airlines запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Анталью
Turkish Airlines запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Анталью
22 марта 2022 г. 19:15
Грузоперевозки на азербайджанском участке TRACECA выросли почти на 7 %
Грузоперевозки на азербайджанском участке TRACECA выросли почти на 7 %
21 марта 2022 г. 17:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi