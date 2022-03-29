BNA: Трое из 10 человек в Баку ездят на велосипедах

Бакинское транспортное агентство (BNA) при участии волонтеров провело опрос среди жителей столицы и велосипедистов о расширении велосипедной инфраструктуры в Баку.

Бакинское транспортное агентство (BNA) при участии волонтеров провело опрос среди жителей столицы и велосипедистов о расширении велосипедной инфраструктуры в Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

По данным, 100% жителей города считают, что велосипедная дорожка в столице абсолютно необходима. 27% респондентов отметили, что пользуются велосипедом каждый день. По мнению 97% участников опроса, велосипедные дорожки должны быть организованы и на других улицах города. 94% жителей города заявили, что велосипедом будут пользоваться чаще при развитой инфраструктуре. При этом 78% респондентов считают, что имеющейся инфраструктуры для использования велосипедов недостаточно.