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BNA решила проблему с BakıKart

BNA решила проблему с BakıKart BNA решила проблему с BakıKart
Инфраструктура
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14 июля 2020 г. 18:01
BNA решила проблему с BakıKart

С закрытием метро в рамках строгого карантинного режима у пассажиров возникли трудности с пополнением баланса BakıKart.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

По информации, с учетом многочисленных обращений граждан, по итогам обсуждений между руководителями Бакинского транспортного агентства, ЗАО "Бакинский метрополитен", компаний BakıKart и Million, было принято решение открыть вестибюли некоторых станций метро для использования платежных терминалов.

С 15 июля утром и вечером в часы пик будут открыты вестибюли станций метро на территориях с наиболее интенсивным пассажиропотоком. С 06:30 до 12:00-метро платежные терминалы будут доступны на станциях “Ази Асланов”, “Ахмедлы”, “Халглар достлугу”, “Нефтчиляр”, “Гара Гараев”, “Азадлыг”, “20 января”, а с 16:00 до 20:30 - на станциях “20 января”, “Низами”, “Гянджлик”, "Н.Нариманов".

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