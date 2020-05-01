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BNA: Поведение водителей на постах сбивает график движения автобусов

​BNA: Поведение водителей на постах сбивает график движения автобусов

BNA: Postlarda sürücülərin davranışı avtobusları ləngidir
© Report

Контрольный пост предназначен для проверки разрешений граждан. Гражданин также должен заранее подготовить документы для предъявления на посту.

Как сообщает Report, об этом в эфире ATV сказал глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (BNA) Маис Агаев.

"Одна из основных причин, по которой сегодня возникают задержки в интервалах автобусов, - это плотность на этих постах. В дневное время проблем нет из-за малого потока. Пассажиропоток высокий в основном утром и вечером. В эти периоды возникают проблемы из-за поведения водителей у этих постов. Задерживаются автобусы также из-за нарушений правил стоянки и остановки. Мы вновь начали борьбу с этим. Я думаю, что проблема будет постепенно устранена", - сказал Агаев.

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