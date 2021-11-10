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BNA: По 40 адресам установлены автобусные остановки

BNA: По 40 адресам установлены автобусные остановки В октябре на 50 улицах и проспектах столицы было установлено более 360 дорожных знаков.
Инфраструктура
10 ноября 2021 г. 16:01
BNA: По 40 адресам установлены автобусные остановки

В октябре на 50 улицах и проспектах столицы было установлено более 360 дорожных знаков.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве (BNA).

В целом за последние 10 месяцев годовая цель по установке дорожных знаков была выполнена на 71%. Благодаря знакам приоритета, установленным на 41 перекрестке, была повышена безопасность, снижен риск дорожно-транспортных происшествий. Ограничение скорости на одной улице оптимизировано. Обновлены пешеходные переходы на более чем 40 улицах и проспектах. На трех улицах организованы новые пешеходные переходы, на двух пунктах установлена секция пешеходного перехода светофора. Повышен уровень безопасности движения на 28 улицах.

"Для удобства граждан по примерно 40 адресам установлены автобусные остановки. С целью упорядочения транспортного потока на трех перекрестках организована сеть желтых перекрестков. На восьми улицах установлены пандусы, тумбы и ограждения. На двух улицах установлен “идеальный тротуар”. Повышен уровень безопасности движения вокруг зданий двух школ", - сообщили в BNA.

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Версия на азербайджанском языке BNA: "Son 10 ayda yol nişanları üzrə illik hədəfin 71 %-i yerinə yetirilib"

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