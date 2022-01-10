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BNA: Платежные терминалы убраны с остановок по техническим причинам

BNA: Платежные терминалы убраны с остановок по техническим причинам Платежные терминалы Bakıkart убраны с остановок в столице по техническим причинам.
Инфраструктура
10 января 2022 г. 16:47
BNA: Платежные терминалы убраны с остановок по техническим причинам

Платежные терминалы Bakıkart убраны с остановок в столице по техническим причинам.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (BNA) Маис Агаев.

По его словам, уже с сентября для пассажиров расширились возможности пополнять баланс BakıKart: "Ранее в пользовании наших пассажиров находились 197 терминалов MilliÖn и 50 терминалов BakıKart на автобусных остановках. Благодаря нововведению, с сентября платежи BakıKart принимают все терминалы MilliÖn. В целом же, на административной территории города Баку насчитывается более 1 400 аппаратов MilliÖn. Поэтому для пополнения баланса BakıKart нет необходимости искать платежные терминалы на каждой остановке. Это можно сделать в маркетах, на объектах общепита".

Отметим, что в последние дни на многих автобусных остановках столицы убирают платежные терминалы Bakıkart.

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Версия на азербайджанском языке BNA: "Dayanacaqlardan terminalların götürülməsi texniki amillərlə bağlıdır"

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