BNA: План по установке дорожных знаков на этот год выполнен на 64%

Работы по улучшению условий движения и безопасности на дорогах в сентябре были проведены на 25 улицах и проспектах. В столичных селах и поселках проведены работы по оптимизации скорости на 9 улицах и проспектах.

Работы по улучшению условий движения и безопасности на дорогах в сентябре были проведены на 25 улицах и проспектах. В столичных селах и поселках проведены работы по оптимизации скорости на 9 улицах и проспектах.

Как сообщает Report, об этом говорится в кратком обзоре деятельности Бакинского транспортного агентства (BNA) за сентябрь.

В этом месяце также было уделено внимание повышению уровня безопасности движения пешеходов. На одном пункте установлен пешеходный светофор с кнопками, на 11 пунктах – звуковой светофор, а на 13 пунктах - пешеходная секция на светофорах. На 16 улицах обновлены пешеходные переходы.

С целью регулирования транспортных потоков на 76 улицах и проспектах установлено 414 дорожных знаков. План по установке дорожных знаков в этом году выполнен на 64%.