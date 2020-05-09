​BNA: Переход на карточную систему продолжится после пандемии

До начала пандемии процесс перехода на карточную систему оплаты в автобусах ускорился. Он осуществляется не только Бакинским транспортным агентством, но и иностранными компаниями - партнерами агентства. В настоящее время их представители остаются в своих странах из-за ограничений на полеты. После пандемии мы вновь продолжим нашу работу.

Как сообщает Report, об этом в эфире радио AVTO FM рассказал официальный представитель Бакинского транспортного агентства (BNA) Вугар Мамедзаде.

Представитель агентства добавил, что в целом в Баку функционируют 2 100 автобусов: “300 из них эксплуатируются ООО Bakubus, остальные частными перевозчиками. Эти автобусы мы также поэтапно интегрируем в систему. На карточную систему перешли более чем 30% автобусов".