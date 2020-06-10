​BNA обсуждает с TƏBİB вопрос вентиляции в автобусах

По рекомендации TƏBİB в автобусах установлены ограничения на использование кондиционеров в связи с тем, что охлажденный воздух циркулируют внутри салона. Было отмечено, что подобная циркуляция воздуха увеличивает риск распространения инфекции COVID-19.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (BNA).

Агентство продолжает обсуждения с TƏBİB по вопросу запуска системы вентиляции в автобусах: "Проводится работа над определенными правилами с учетом международной практики. Когда они будут приняты, мы сообщим об этом дополнительно.

Пока же дано указание обеспечить естественную вентиляцию, держа окна автобусов открытыми.

С учетом этого, просим наших пассажиров с пониманием отнестись к данному вопросу".