BNA обратилась к родителям, везущим детей в школу на личных автомобилях

В связи с возобновлением очного обучения в высших учебных заведениях, а также 5-9 классах средних школ, неизбежны пробки на улицах и проспектах, в особенности перед учебными заведениями. По этой причине участникам движения рекомендуется строго соблюдать п

В связи с возобновлением очного обучения в высших учебных заведениях, а также 5-9 классах средних школ, неизбежны пробки на улицах и проспектах, в особенности перед учебными заведениями. По этой причине участникам движения рекомендуется строго соблюдать правила дорожного движения, в частности требования автобусных полос, правила остановки, стоянки и парковки.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Бакинского транспортного агентства (BNA).

Отмечается, что в условиях нынешней пандемии особое значение имеет обеспечение свободного движения автобусов по регулярным и экспресс-линиям: "Мы просим родителей, которые везут своих детей в школу на личном транспорте, не парковать свои автомобили в запрещенных местах возле учебных заведений, тем самым создавая помехи другим участникам движения. Эти действия не только создают административную ответственность, но и приводят к формированию пробок на дорогах. В результате другие участники движения, в частности, пользователи общественного транспорта, в том числе и учителя, добираются до работы с опозданием. Принимаются соответствующие меры для регулирования числа автобусов на линиях в соответствии с вероятным увеличением спроса пассажиров, а также для привлечения резервных автобусов в часы пик".