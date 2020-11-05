BNA о плотности пассажиропотока в автобусах

Со дня прекращения деятельности метро 19 октября Бакинское транспортное агентство (BNA) разработало план мероприятий, увеличив количество выходящих на линию автобусов в связи с плотностью пассажиров.

Со дня прекращения деятельности метро 19 октября Бакинское транспортное агентство (BNA) разработало план мероприятий, увеличив количество выходящих на линию автобусов в связи с плотностью пассажиров.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь BNA Маис Агаев.

Он рассказал, что когда заработало метро, на линию выходили около 1 800 автобусов: “С прекращением деятельности метро вся нагрузка легла на автобусы. Число выпускаемых на линию автобусов увеличилось на 15-20%. Сегодня ежедневно на линию выходят 2 100-2 200 регулярных и экспресс-автобусов. Кроме того, каждый вечер на линию выпускаются дополнительно 100 экспресс-автобусов".

М.Агаев напомнил, что метро было открыто 14 сентября и действовало до 19 октября: “BNA не прекратила работу экспресс-линий, учитывая эпидемиологическую ситуацию. У нас есть планы в направлении Алята, Сахиля, Гарадага, Говсана. В новом жилом массиве Говсан построены социальные квартиры, мы планировали открыть новые линии в этом направлении. Тем не менее мы не прекратили работу экспресс-линий даже на день”.

Говоря о плотности пассажиропотока на регулярных маршрутных линиях, он отметил, что, как показывает практика, увеличение количества автобусов - это не выход из ситуации: "Плотность в вечернее время отличается от той, что наблюдалась в период карантина. Вечером в 21:00 вступает в силу комендантский час. Ежедневно после 17:30 количество транспортных средств увеличивается на 25-30%. Есть причины плотности, возникающей в пиковые часы вечера. Одной из причин является незаконная парковка транспортных средств, против которой мы также ведем борьбу. В то же время плотность наблюдается из-за поведения водителей. Нарушение правил движения, ненужные маневры справа налево и слева направо препятствует движению автобусов”.

Он добавил, что на сегодняшний день нет альтернативных видов общественного транспорта, кроме метро и автобусов, ежедневно автобусами перевозится 2 млн пассажиров.