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BNA: На пешеходных переходах устанавливают фонари Белиши

BNA: На пешеходных переходах устанавливают фонари Белиши На сегодняшний день в Баку около 100 пешеходных переходов оборудованы желтыми сигнальными фонарями (фонари Белиши).
Инфраструктура
26 октября 2021 г. 12:57
BNA: На пешеходных переходах устанавливают фонари Белиши

На сегодняшний день в Баку около 100 пешеходных переходов оборудованы желтыми сигнальными фонарями (фонари Белиши).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (BNA).

Желтые фонари играют важную роль в обеспечении безопасности пешеходов. Эти фонари впервые были установлены на улицах Сабита Оруджева и Мехти Мехдизаде Хатаинского района. Фонари Белиши обеспечивают более безопасное и комфортное движение пешеходов, в то же время позволяют водителям автомобилей в темное время суток видеть пешеходов, пересекающих пешеходную дорожку.

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Версия на азербайджанском языке BNA: "100-ə yaxın piyada zolağında sarı döyünən işıq quraşdırılıb"

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