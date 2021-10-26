BNA: На пешеходных переходах устанавливают фонари Белиши

На сегодняшний день в Баку около 100 пешеходных переходов оборудованы желтыми сигнальными фонарями (фонари Белиши).

На сегодняшний день в Баку около 100 пешеходных переходов оборудованы желтыми сигнальными фонарями (фонари Белиши).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (BNA).

Желтые фонари играют важную роль в обеспечении безопасности пешеходов. Эти фонари впервые были установлены на улицах Сабита Оруджева и Мехти Мехдизаде Хатаинского района. Фонари Белиши обеспечивают более безопасное и комфортное движение пешеходов, в то же время позволяют водителям автомобилей в темное время суток видеть пешеходов, пересекающих пешеходную дорожку.