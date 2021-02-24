BNA: Движение автобусов на некоторых территориях затруднено

На некоторых территориях Баку из-за метрологических факторов возникают трудности в движении транспортных средств, в том числе пассажирских автобусов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (BNA).
Согласно информации, автобусы не могут курсировать по схеме движения в следующих направлениях:
- Новый Ясамал (ул. М.Хиябани и А. Ахмедова);
- Гюнешли;
- Говсан;
- Шувялан;
- Бина;
- Бадамдар;
- Хырдалан;
- Мушвигабад;
- Мехдиабад;
- Дигях;
- Масазырский круг;
- Кюрдаханская дорога;
- Мамедли и Янардагская дорога;
- Баладжарский спуск;
- От "Хутора" в направлении проспекта Азадлыг;
- Дорога Баксол;
- Зыхская дорога;
- Сальянское шоссе;
- Бибиэйбатская дорога;
- Бакинская кольцевая дорога.