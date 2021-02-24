BNA: Движение автобусов на некоторых территориях затруднено

Возникают трудности в движении транспортных средств

На некоторых территориях Баку из-за метрологических факторов возникают трудности в движении транспортных средств, в том числе пассажирских автобусов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (BNA).

Согласно информации, автобусы не могут курсировать по схеме движения в следующих направлениях:

- Новый Ясамал (ул. М.Хиябани и А. Ахмедова);

- Гюнешли;

- Говсан;

- Шувялан;

- Бина;

- Бадамдар;

- Хырдалан;

- Мушвигабад;

- Мехдиабад;

- Дигях;

- Масазырский круг;

- Кюрдаханская дорога;

- Мамедли и Янардагская дорога;

- Баладжарский спуск;

- От "Хутора" в направлении проспекта Азадлыг;

- Дорога Баксол;

- Зыхская дорога;

- Сальянское шоссе;

- Бибиэйбатская дорога;

- Бакинская кольцевая дорога.