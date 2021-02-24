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BNA: Движение автобусов на некоторых территориях затруднено

BNA: Движение автобусов на некоторых территориях затруднено Возникают трудности в движении транспортных средств
Инфраструктура
24 февраля 2021 г. 12:18
BNA: Движение автобусов на некоторых территориях затруднено

На некоторых территориях Баку из-за метрологических факторов возникают трудности в движении транспортных средств, в том числе пассажирских автобусов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (BNA).

Согласно информации, автобусы не могут курсировать по схеме движения в следующих направлениях:

- Новый Ясамал (ул. М.Хиябани и А. Ахмедова);

- Гюнешли;

- Говсан;

- Шувялан;

- Бина;

- Бадамдар;

- Хырдалан;

- Мушвигабад;

- Мехдиабад;

- Дигях;

- Масазырский круг;

- Кюрдаханская дорога;

- Мамедли и Янардагская дорога;

- Баладжарский спуск;

- От "Хутора" в направлении проспекта Азадлыг;

- Дорога Баксол;

- Зыхская дорога;

- Сальянское шоссе;

- Бибиэйбатская дорога;

- Бакинская кольцевая дорога.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBNA: Bəzi ərazilərdə avtobuslar hərəkət sxemi üzrə tam hərəkət edə bilmir

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