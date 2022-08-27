Билеты в Шушу, Агдам и Физули на сентябрь скоро поступят в продажу

29 августа в 15:00 в продажу поступят билеты на регулярные автобусные рейсы, организованные Государственной службой автомобильного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана в Шушу, Агдам и Физули на сентябрь.
Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.
Продажа билетов осуществляется онлайн через портал
Пассажирам необходимо заранее приобрести билеты до места назначения и в обратном направлении.
В целях обеспечения безопасности в поездке пассажиров сопровождают сотрудники полиции. В Шуше, Агдаме и Физули граждане в сопровождении профессионального гида посетят исторические, культурные и религиозные памятники.