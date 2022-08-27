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Билеты в Шушу, Агдам и Физули на сентябрь скоро поступят в продажу

Билеты в Шушу, Агдам и Физули на сентябрь скоро поступят в продажу 29 августа в 15:00 в продажу поступят билеты на регулярные автобусные рейсы, организованные Государственной службой автомобильного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана в Шушу, Агдам и Физули на сентябрь.
Инфраструктура
27 августа 2022 г. 15:26
Билеты в Шушу, Агдам и Физули на сентябрь скоро поступят в продажу

29 августа в 15:00 в продажу поступят билеты на регулярные автобусные рейсы, организованные Государственной службой автомобильного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана в Шушу, Агдам и Физули на сентябрь.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Продажа билетов осуществляется онлайн через портал www.yolumuzqarabaga.az, который интегрирован в соответствующие информационные системы для обеспечения безопасности, синхронизации разрешения на въезд на освобожденные территории с процессом покупки билетов, определения лиц, на которых будет действовать льгота.

Пассажирам необходимо заранее приобрести билеты до места назначения и в обратном направлении.

В целях обеспечения безопасности в поездке пассажиров сопровождают сотрудники полиции. В Шуше, Агдаме и Физули граждане в сопровождении профессионального гида посетят исторические, культурные и религиозные памятники.

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Версия на азербайджанском языке Şuşa, Ağdam və Füzuliyə sentyabr ayı üçün avtobus biletləri satışa çıxarılır

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