Билеты в Шушу, Агдам и Физули на ноябрь поступят в продажу 25 октября

25 октября в 15:00 в продажу поступят билеты на регулярные автобусные рейсы, организованные Государственной службой автомобильного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана в Шушу, Агдам и Физули на ноябрь.

25 октября в 15:00 в продажу поступят билеты на регулярные автобусные рейсы, организованные Государственной службой автомобильного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана в Шушу, Агдам и Физули на ноябрь.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Продажа билетов осуществляется онлайн через портал www.yolumuzqarabaga.az , который интегрирован в соответствующие информационные системы для обеспечения безопасности, синхронизации процесса получения разрешений на въезд на освобожденные территории с покупкой билетов.

Пассажирам необходимо заранее приобрести билеты до места назначения и в обратном направлении.

В целях обеспечения безопасности в поездке пассажиров сопровождают сотрудники полиции. В Шуше, Агдаме и Физули граждане в сопровождении профессионального гида посетят исторические, культурные и религиозные памятники.

Первые регулярные автобусные маршруты в Шушу и Агдам были запущены 24 января. Первый регулярный автобусный рейс в Физули был осуществлен 25 июня.