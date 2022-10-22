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Билеты в Шушу, Агдам и Физули на ноябрь поступят в продажу 25 октября

Билеты в Шушу, Агдам и Физули на ноябрь поступят в продажу 25 октября 25 октября в 15:00 в продажу поступят билеты на регулярные автобусные рейсы, организованные Государственной службой автомобильного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана в Шушу, Агдам и Физули на ноябрь.
Инфраструктура
22 октября 2022 г. 12:20
Билеты в Шушу, Агдам и Физули на ноябрь поступят в продажу 25 октября

25 октября в 15:00 в продажу поступят билеты на регулярные автобусные рейсы, организованные Государственной службой автомобильного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана в Шушу, Агдам и Физули на ноябрь.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Продажа билетов осуществляется онлайн через портал www.yolumuzqarabaga.az, который интегрирован в соответствующие информационные системы для обеспечения безопасности, синхронизации процесса получения разрешений на въезд на освобожденные территории с покупкой билетов.

Пассажирам необходимо заранее приобрести билеты до места назначения и в обратном направлении.

В целях обеспечения безопасности в поездке пассажиров сопровождают сотрудники полиции. В Шуше, Агдаме и Физули граждане в сопровождении профессионального гида посетят исторические, культурные и религиозные памятники.

Первые регулярные автобусные маршруты в Шушу и Агдам были запущены 24 января. Первый регулярный автобусный рейс в Физули был осуществлен 25 июня.

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Версия на английском языке Tickets for November bus tours to Shusha, Aghdam and Fuzuli to be put on sale
Версия на азербайджанском языке Şuşa, Ağdam və Füzuliyə avtobus reyslərinə noyabr üçün biletlər satışa çıxarılır

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