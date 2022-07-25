Билеты на автобусные рейсы в Шушу, Агдам и Физули на август поступят в продажу завтра

26 июля в 15:00 в продажу поступят билеты на регулярные автобусные рейсы, организованные Государственной службой автомобильного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта в Шушу, Агдам и Физули на август.

26 июля в 15:00 в продажу поступят билеты на регулярные автобусные рейсы, организованные Государственной службой автомобильного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта в Шушу, Агдам и Физули на август.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Продажа билетов осуществляется онлайн через портал www.yolumuzqarabaga.az , который интегрирован в соответствующие информационные системы для обеспечения безопасности, синхронизации разрешения на въезд на освобожденные территории с процессом покупки билетов, определения лиц, на которых будет действовать льгота.

Для приобретения билетов граждане должны ввести в систему данные, содержащиеся в документе, удостоверяющем их личность. Билет может быть использован только гражданином, который идентифицируется по удостоверению личности. После покупки билетов передача третьему лицу невозможна.

Пассажирам следует заранее покупать билеты до места назначения и в обратном направлении.

В целях обеспечения безопасности во время поездки пассажиров сопровождают сотрудники полиции. В Шуше, Агдаме и Физули пассажиры в сопровождении профессионального гида посетят исторические, культурные и религиозные памятники.

Первые регулярные автобусные маршруты в Шушу и Агдам были запущены 24 января. Первый регулярный автобусный рейс в Физули был осуществлен 25 июня.