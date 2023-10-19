Билеты в Нахчыван стали доступны на портале Biletim.az

В рамках работ по электронизации услуг Агентства наземного транспорта Азербайджана на портале Biletim.az появилось новое направление.

В рамках работ по электронизации услуг Агентства наземного транспорта Азербайджана на портале Biletim.az появилось новое направление.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта, пассажиры смогут приобрести на портале билеты из Баку в Нахчыван.

Количество направлений на портале достигло 40. Система онлайн-продажи билетов будет поэтапно охватывать всех перевозчиков и автовокзалы, предоставляющие услуги в сфере пассажироперевозок. В настоящее время количество перевозчиков, подключенных к системе, увеличилось до 92, а количество транспортных средств - до 223.

Приобрести билеты можно через портал Вiletim.az или скачав приложение для мобильных устройств из App Store и Google Play.