Билеты на автобусные рейсы в Шушу на январь-февраль распроданы

Билеты на регулярные автобусные рейсы Баку-Шуша-Баку на январь-февраль этого года полностью распроданы.

Билеты на регулярные автобусные рейсы Баку-Шуша-Баку на январь-февраль этого года полностью распроданы.

Как сообщает Report, на все рейсы в этом направлении уже продано 1 000 билетов.

Как сообщили Report в Министерстве цифрового развития и транспорта, пассажиры, желающие совершить поездку в Шушу не из Баку, могут воспользоваться автобусом по маршруту Ахмедбейли-Шуша-Ахмедбейли, которые организуются четыре раза в неделю: "Жители Баку и других регионов страны могут беспрепятственно добраться до Ахмедбейли и оттуда на рейсовом автобусе поехать в Шушу. Рейсы из Ахмедбейли в Шушу осуществляются по понедельникам, вторникам, средам и четвергам".

Напомним, что автобусные рейсы Ахмедбейли-Шуша будут организованы 4 раза в неделю, по другим направлениям - 2 раза в неделю. Стоимость билета Баку-Шуша составляет 10,4 маната, Баку-Агдам 9,4 маната, Ахмедбейли-Шуша - 7 манатов, Барда-Агдам - 5 манатов, Международный аэропорт Физули-Шуша - 6 манатов. Цены на билеты в обратных направлениях такие же, их необходимо будет приобретать в оба конца.