О нас
Report Georgia
Аудио новости

Билеты на автобусные рейсы в Шушу на январь-февраль распроданы

Билеты на автобусные рейсы в Шушу на январь-февраль распроданы Билеты на регулярные автобусные рейсы Баку-Шуша-Баку на январь-февраль этого года полностью распроданы.
Инфраструктура
25 января 2022 г. 17:38
Билеты на автобусные рейсы в Шушу на январь-февраль распроданы
0 : 00
0 : 00

Билеты на регулярные автобусные рейсы Баку-Шуша-Баку на январь-февраль этого года полностью распроданы.

Как сообщает Report, на все рейсы в этом направлении уже продано 1 000 билетов.

Как сообщили Report в Министерстве цифрового развития и транспорта, пассажиры, желающие совершить поездку в Шушу не из Баку, могут воспользоваться автобусом по маршруту Ахмедбейли-Шуша-Ахмедбейли, которые организуются четыре раза в неделю: "Жители Баку и других регионов страны могут беспрепятственно добраться до Ахмедбейли и оттуда на рейсовом автобусе поехать в Шушу. Рейсы из Ахмедбейли в Шушу осуществляются по понедельникам, вторникам, средам и четвергам".

Напомним, что автобусные рейсы Ахмедбейли-Шуша будут организованы 4 раза в неделю, по другим направлениям - 2 раза в неделю. Стоимость билета Баку-Шуша составляет 10,4 маната, Баку-Агдам 9,4 маната, Ахмедбейли-Шуша - 7 манатов, Барда-Агдам - 5 манатов, Международный аэропорт Физули-Шуша - 6 манатов. Цены на билеты в обратных направлениях такие же, их необходимо будет приобретать в оба конца.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Yanvar-fevral ayları üzrə Şuşaya avtobus biletləri tam satılıb

Экслюзивные новости

Операция Дашалты глазами участников: “Враг был в недоумении…”
ФотоОперация "Дашалты" глазами участников: “Враг был в недоумении…”
25 января 2022 г. 18:08
Билеты на автобусные рейсы в Шушу на январь-февраль распроданы
Билеты на автобусные рейсы в Шушу на январь-февраль распроданы
25 января 2022 г. 17:38
Центр лечения инвалидов в Баку закрыт из-за коронавируса
Центр лечения инвалидов в Баку закрыт из-за коронавируса
25 января 2022 г. 13:05
Замглавы МИД: Азербайджан всегда будет важным партнером для Малайзии
ФотоЗамглавы МИД: Азербайджан всегда будет важным партнером для Малайзии
24 января 2022 г. 14:51
Компании-участницы проекта IAP в феврале соберутся в Баку
Компании-участницы проекта IAP в феврале соберутся в Баку
24 января 2022 г. 13:31
Время парковки автомобилей в Азербайджане продлено до 48 часов
Время парковки автомобилей в Азербайджане продлено до 48 часов
24 января 2022 г. 12:42
ВОЗ: Бустерная доза повышает защиту от омикрон-штамма
ВОЗ: Бустерная доза повышает защиту от омикрон-штамма
24 января 2022 г. 10:35
Министр аграрной политики Украины посетит Азербайджан
Министр аграрной политики Украины посетит Азербайджан
24 января 2022 г. 09:34
В Азербайджане ужесточается наказание за насильственные действия
В Азербайджане ужесточается наказание за насильственные действия
21 января 2022 г. 18:30
В Азербайджане ужесточается наказание за психологическое насилие на бытовой почве
В Азербайджане ужесточается наказание за психологическое насилие на бытовой почве
21 января 2022 г. 18:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi