Поступили в продажу билеты на автобусные рейсы в Шушу и Агдам на май

В продажу поступили билеты на регулярные автобусные рейсы на май в Шушу и Агдам, организованные Государственной службой автомобильного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта.

В продажу поступили билеты на регулярные автобусные рейсы на май в Шушу и Агдам, организованные Государственной службой автомобильного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Об этом Report сообщили в Министерстве.

Пассажиры могут приобрести билеты онлайн на портале www.yolumuzqarabaga.az .

Отметим, что первые регулярные автобусные маршруты в Шушу и Агдам были запущены с 24 января.

С учетом динамики спроса и продажи билетов, а также пожеланий граждан в графики движения автобусов были внесены определенные изменения. Так, было принято решение об открытии дополнительного рейса Баку-Шуша-Баку. С мая пассажиры смогут не три, а четыре раза в неделю совершать поездки по маршруту Баку-Шуша-Баку.