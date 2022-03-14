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Билеты на автобусные рейсы в Шушу и Агдам на апрель поступили в продажу

Билеты на автобусные рейсы в Шушу и Агдам на апрель поступили в продажу Билеты на регулярные автобусные рейсы на апрель в Шушу и Агдам поступили в продажу.
Инфраструктура
14 марта 2022 г. 18:18
Билеты на автобусные рейсы в Шушу и Агдам на апрель поступили в продажу

Билеты на регулярные автобусные рейсы на апрель в Шушу и Агдам поступили в продажу.

Об этом Report сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.

Пассажиры могут приобрести билеты на портале "Yolumuz Qarabağa" (www.yolumuzqarabaga.az).

Отметим, что первые регулярные автобусные маршруты в Шушу и Агдам были запущены с 24 января. На сегодняшний день успешно осуществлено 64 рейса, билетами в данном направлении воспользовались более 2 800 пассажиров.

С учетом динамики спроса и продажи билетов, а также пожеланий граждан в графики движения автобусов были внесены определенные изменения. Так, было принято решение об открытии дополнительного рейса Баку-Агдам-Баку.

Также в связи с погодными условиями для безопасности пассажиров 15 и 16 марта были отменены рейсы Ахмедбейли-Шуша-Ахмедбейли. Эти рейсы перенесены на 7 и 8 апреля.

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Версия на азербайджанском языке Şuşa və Ağdama avtobus reyslərinə aprel ayı üçün biletlər satışa çıxarılır

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