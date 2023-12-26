О нас

Билеты на автобусные рейсы в Карабах на январь поступят в продажу

Билеты на автобусные рейсы в Карабах на январь поступят в продажу Билеты на регулярные автобусные рейсы, организованные Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA) на освобожденные от оккупации территории на январь 2024 года, поступят в продажу 28 декабря в 11:00.
Инфраструктура
26 декабря 2023 г. 16:18
Билеты на автобусные рейсы в Карабах на январь поступят в продажу

Билеты на регулярные автобусные рейсы, организованные Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA) на освобожденные от оккупации территории на январь 2024 года, поступят в продажу 28 декабря в 11:00.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минцифры.

Приобрести билеты можно на портале www.yolumuzqarabaga.az.

Для приобретения билетов гражданам необходимо ввести в систему данные своего удостоверения личности. Билет может быть использован только самим владельцем удостоверения личности, его передача другому лицу запрещена.

Первые регулярные автобусные рейсы в города Шуша и Агдам были запущены 24 января 2022 года. На сегодняшний день в общей сложности выполнено 664 рейса, освобожденные территории посетили 27 229 пассажиров.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qarabağa avtobus reyslərinə yanvar ayı üçün biletlər satışa çıxarılır

Экслюзивные новости

Михаил Подоляк: Несмотря на войну, в Украине проводятся серьезные реформы
Михаил Подоляк: Несмотря на войну, в Украине проводятся серьезные реформы
26 декабря 2023 г. 17:09
Профессор университета Аляски: Необходимо всем придерживаться решений COP для сохранения Земли
Профессор университета Аляски: Необходимо всем придерживаться решений COP для сохранения Земли
25 декабря 2023 г. 17:29
Эксперт: COP29 в Азербайджане - стратегическая инициатива в решении глобальных проблем
Эксперт: COP29 в Азербайджане - стратегическая инициатива в решении глобальных проблем
25 декабря 2023 г. 16:43
Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
21 декабря 2023 г. 17:31
Представитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
ФотоПредставитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
19 декабря 2023 г. 15:33
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 12:30
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
8 декабря 2023 г. 14:09
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi