Билеты на автобусные рейсы в Карабах на январь поступят в продажу

Билеты на регулярные автобусные рейсы, организованные Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA) на освобожденные от оккупации территории на январь 2024 года, поступят в продажу 28 декабря в 11:00.

Билеты на регулярные автобусные рейсы, организованные Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA) на освобожденные от оккупации территории на январь 2024 года, поступят в продажу 28 декабря в 11:00.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минцифры.

Приобрести билеты можно на портале www.yolumuzqarabaga.az.

Для приобретения билетов гражданам необходимо ввести в систему данные своего удостоверения личности. Билет может быть использован только самим владельцем удостоверения личности, его передача другому лицу запрещена.

Первые регулярные автобусные рейсы в города Шуша и Агдам были запущены 24 января 2022 года. На сегодняшний день в общей сложности выполнено 664 рейса, освобожденные территории посетили 27 229 пассажиров.