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Билеты на автобусные рейсы в Карабах на сентябрь поступят в продажу 27 августа

Билеты на автобусные рейсы в Карабах на сентябрь поступят в продажу 27 августа Билеты на сентябрь на организуемые Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA) регулярные автобусные рейсы на освобожденные от оккупации территории поступят в продажу 27 августа в 11:00.
Инфраструктура
26 августа 2024 г. 11:18
Билеты на автобусные рейсы в Карабах на сентябрь поступят в продажу 27 августа

Билеты на сентябрь на организуемые Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA) регулярные автобусные рейсы на освобожденные от оккупации территории поступят в продажу 27 августа в 11:00.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AYNA.

Приобрести билеты можно на портале www.yolumuzqarabaga.az.

Для приобретения билетов гражданам необходимо ввести в систему свои данные. Билет может быть использован только самим владельцем удостоверения личности, его передача другому лицу запрещена.

Отметим, что первые регулярные автобусные маршруты в Шушу и Агдам были запущены 24 января 2022 года. На сегодняшний день выполнено 787 рейсов, освобожденные от оккупации территории посетили 31 900 человек.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağa avtobus reyslərinə sentyabr ayı üçün biletlər satışa çıxarılır

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