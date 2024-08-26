Билеты на автобусные рейсы в Карабах на сентябрь поступят в продажу 27 августа

Билеты на сентябрь на организуемые Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA) регулярные автобусные рейсы на освобожденные от оккупации территории поступят в продажу 27 августа в 11:00.

Билеты на сентябрь на организуемые Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA) регулярные автобусные рейсы на освобожденные от оккупации территории поступят в продажу 27 августа в 11:00.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AYNA.

Приобрести билеты можно на портале www.yolumuzqarabaga.az .

Для приобретения билетов гражданам необходимо ввести в систему свои данные. Билет может быть использован только самим владельцем удостоверения личности, его передача другому лицу запрещена.

Отметим, что первые регулярные автобусные маршруты в Шушу и Агдам были запущены 24 января 2022 года. На сегодняшний день выполнено 787 рейсов, освобожденные от оккупации территории посетили 31 900 человек.