Билеты на автобусные рейсы в Карабах на июль поступят в продажу завтра

Билеты на запланированные в июле регулярные автобусные рейсы, организуемые Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при министерстве цифрового развития и транспорта, в Шушу и Агдам поступят в продажу 22 июня в 11:00.

Билеты на запланированные в июле регулярные автобусные рейсы, организуемые Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при министерстве цифрового развития и транспорта, в Шушу и Агдам поступят в продажу 22 июня в 11:00.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AYNA.

Приобрести билеты можно на портале www.yolumuzqarabaga.az по данным удостоверения личности. Билет не может быть передан другому лицу.

Первые регулярные автобусные маршруты в Шушу и Агдам были запущены 24 января 2022 года. На сегодняшний день выполнено 565 рейсов, Освобожденные от оккупации территории посетили более 23 тысяч человек.