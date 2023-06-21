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Билеты на автобусные рейсы в Карабах на июль поступят в продажу завтра

Билеты на автобусные рейсы в Карабах на июль поступят в продажу завтра Билеты на запланированные в июле регулярные автобусные рейсы, организуемые Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при министерстве цифрового развития и транспорта, в Шушу и Агдам поступят в продажу 22 июня в 11:00.
Инфраструктура
21 июня 2023 г. 12:31
Билеты на автобусные рейсы в Карабах на июль поступят в продажу завтра

Билеты на запланированные в июле регулярные автобусные рейсы, организуемые Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при министерстве цифрового развития и транспорта, в Шушу и Агдам поступят в продажу 22 июня в 11:00.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AYNA.

Приобрести билеты можно на портале www.yolumuzqarabaga.az по данным удостоверения личности. Билет не может быть передан другому лицу.

Первые регулярные автобусные маршруты в Шушу и Агдам были запущены 24 января 2022 года. На сегодняшний день выполнено 565 рейсов, Освобожденные от оккупации территории посетили более 23 тысяч человек.

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Версия на английском языке Tickets for bus trips to Karabakh for July on sale
Версия на азербайджанском языке Qarabağa avtobus reyslərinə iyul ayı üçün biletlər satışa çıxarılır

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