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Билеты на автобусные рейсы в Карабах на июль поступят в продажу 27 июня

Билеты на автобусные рейсы в Карабах на июль поступят в продажу 27 июня Билеты на июль на организуемые Агентством наземного транспорта Азербайджана регулярные автобусные рейсы на освобожденные от оккупации территории поступят в продажу 27 июня в 11:00.
Инфраструктура
25 июня 2024 г. 18:45
Билеты на автобусные рейсы в Карабах на июль поступят в продажу 27 июня

Билеты на июль на организуемые Агентством наземного транспорта Азербайджана регулярные автобусные рейсы на освобожденные от оккупации территории поступят в продажу 27 июня в 11:00.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

Приобрести билеты можно на портале www.yolumuzqarabaga.az.

Для приобретения билетов гражданам необходимо ввести в систему данные своего удостоверения личности. Билет может быть использован только самим владельцем удостоверения личности, его передача другому лицу запрещена.

Отметим, что первые регулярные автобусные маршруты в Шушу и Агдам были запущены 24 января 2022 года. На сегодняшний день выполнены 753 рейса, освобожденные от оккупации территории посетили 30 624 человека.

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Версия на азербайджанском языке Azad olunmuş ərazilərə avtobus reyslərinə iyul ayı üçün biletlər satışa çıxarılacaq

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