Билеты на автобусные рейсы в Карабах на июль поступят в продажу 27 июня

Билеты на июль на организуемые Агентством наземного транспорта Азербайджана регулярные автобусные рейсы на освобожденные от оккупации территории поступят в продажу 27 июня в 11:00.

Билеты на июль на организуемые Агентством наземного транспорта Азербайджана регулярные автобусные рейсы на освобожденные от оккупации территории поступят в продажу 27 июня в 11:00.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

Приобрести билеты можно на портале www.yolumuzqarabaga.az .

Для приобретения билетов гражданам необходимо ввести в систему данные своего удостоверения личности. Билет может быть использован только самим владельцем удостоверения личности, его передача другому лицу запрещена.

Отметим, что первые регулярные автобусные маршруты в Шушу и Агдам были запущены 24 января 2022 года. На сегодняшний день выполнены 753 рейса, освобожденные от оккупации территории посетили 30 624 человека.