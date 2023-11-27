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Билеты на автобусные рейсы в Карабах на декабрь завтра поступят в продажу

Билеты на автобусные рейсы в Карабах на декабрь завтра поступят в продажу Билеты на декабрь на регулярные автобусные рейсы на освобожденные от оккупации территории, организуемые Агентством наземного транспорта Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта, поступят в продажу 28 ноября в 11:00.
Инфраструктура
27 ноября 2023 г. 11:49
Билеты на автобусные рейсы в Карабах на декабрь завтра поступят в продажу

Билеты на декабрь на регулярные автобусные рейсы на освобожденные от оккупации территории, организуемые Агентством наземного транспорта Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта, поступят в продажу 28 ноября в 11:00.

Как сообщили Report в министерстве, пассажиры могут приобрести билеты на поездки в Агдам, Физули и Шушу онлайн посредством портала www.yolumuzqarabaga.az.

Для приобретения билетов гражданам необходимо ввести в систему данные своего удостоверения личности. Билет может быть использован только самим владельцем удостоверения личности, его передача другому лицу запрещена.

Билеты на автобусные рейсы могут быть приобретены и для граждан, не достигших 18 лет.

Отметим, что первые регулярные автобусные рейсы в города Шуша и Агдам были запущены 24 января 2022 года. На сегодняшний день в общей сложности выполнено 647 рейсов, освобожденные территории посетили 26 530 пассажиров.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağa avtobus reyslərinə dekabr ayı üçün biletlər satışa çıxarılır

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