Билеты на автобусные рейсы в Карабах на декабрь завтра поступят в продажу

Билеты на декабрь на регулярные автобусные рейсы на освобожденные от оккупации территории, организуемые Агентством наземного транспорта Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта, поступят в продажу 28 ноября в 11:00.

Билеты на декабрь на регулярные автобусные рейсы на освобожденные от оккупации территории, организуемые Агентством наземного транспорта Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта, поступят в продажу 28 ноября в 11:00.

Как сообщили Report в министерстве, пассажиры могут приобрести билеты на поездки в Агдам, Физули и Шушу онлайн посредством портала www.yolumuzqarabaga.az.

Для приобретения билетов гражданам необходимо ввести в систему данные своего удостоверения личности. Билет может быть использован только самим владельцем удостоверения личности, его передача другому лицу запрещена.

Билеты на автобусные рейсы могут быть приобретены и для граждан, не достигших 18 лет.

Отметим, что первые регулярные автобусные рейсы в города Шуша и Агдам были запущены 24 января 2022 года. На сегодняшний день в общей сложности выполнено 647 рейсов, освобожденные территории посетили 26 530 пассажиров.