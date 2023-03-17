Билеты на автобусные рейсы в Карабах на апрель поступят в продажу

Билеты на запланированные в апреле регулярные автобусные рейсы, организуемые Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта, на освобожденные от оккупации территории поступят в продажу 24 марта в 15:00.
Об этом Report сообщили в AYNA.
Продажа билетов осуществляется онлайн через портал
Для покупки билета граждане должны ввести в систему информацию из документа, удостоверяющего личность. Каждый билет может быть использован только самим гражданином и не может быть передан другому лицу.
Пассажиры должны заранее забронировать билеты на отправление и возвращение одновременно.
Первые регулярные автобусные маршруты на освобожденные территории были запущены 24 января 2022 года. На сегодняшний день выполнено 526 рейсов, освобожденные территории посетили 22 тыс. 497 пассажиров.