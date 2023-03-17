О нас

Билеты на автобусные рейсы в Карабах на апрель поступят в продажу

Билеты на автобусные рейсы в Карабах на апрель поступят в продажу Билеты на запланированные в апреле регулярные автобусные рейсы, организуемые Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта, на освобожденные от оккупации территории поступят в продажу 24 марта в 15:00
Инфраструктура
17 марта 2023 г. 10:30
Билеты на автобусные рейсы в Карабах на апрель поступят в продажу

Билеты на запланированные в апреле регулярные автобусные рейсы, организуемые Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта, на освобожденные от оккупации территории поступят в продажу 24 марта в 15:00.

Об этом Report сообщили в AYNA.

Продажа билетов осуществляется онлайн через портал www.yolumuzqarabaga.az с целью обеспечения систематизации пассажирских перевозок и формирования базы данных. Портал онлайн-продажи билетов интегрирован в соответствующие информационные системы для обеспечения безопасности, синхронизации получения разрешения на въезд на освобожденные территории с процессом покупки билетов и определения лиц, на которых будет распространяться льгота.

Для покупки билета граждане должны ввести в систему информацию из документа, удостоверяющего личность. Каждый билет может быть использован только самим гражданином и не может быть передан другому лицу.

Пассажиры должны заранее забронировать билеты на отправление и возвращение одновременно.

Первые регулярные автобусные маршруты на освобожденные территории были запущены 24 января 2022 года. На сегодняшний день выполнено 526 рейсов, освобожденные территории посетили 22 тыс. 497 пассажиров.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qarabağa avtobus reyslərinə aprel ayı üçün biletlər satışa çıxarılır

Самое читаемое

Ермак: Украина настаивает на продлении зерновой сделки на неограниченный срок
Ермак: Украина настаивает на продлении зерновой сделки на неограниченный срок
10 марта 2023 г. 12:23
Минэкологии: Запасы Мингячевирского водохранилища сократились на 50%
Минэкологии: Запасы Мингячевирского водохранилища сократились на 50%
10 марта 2023 г. 15:02
В Баку пройдет международная конференция на тему борьбы с исламофобией
В Баку пройдет международная конференция на тему борьбы с исламофобией
11 марта 2023 г. 18:03
Азербайджан начал экспорт грузовых автомобилей еще в две страны
Азербайджан начал экспорт грузовых автомобилей еще в две страны
13 марта 2023 г. 13:20
Президент: Более чем трехкратный рост нашей экономики за последние 20 лет может считаться мировым рекордом
Президент: Более чем трехкратный рост нашей экономики за последние 20 лет может считаться мировым рекордом
13 марта 2023 г. 23:11
В Гаджигабуле пересохло водохранилище, в селах наблюдаются проблемы с орошением
ФотоВ Гаджигабуле пересохло водохранилище, в селах наблюдаются проблемы с орошением
14 марта 2023 г. 12:57
Розничный товарооборот в Азербайджане вырос почти на 3%
Розничный товарооборот в Азербайджане вырос почти на 3%
14 марта 2023 г. 15:51
Политолог: Во Франции с ненавистью относятся к мусульманам и к тем, кто критикует исламофобию
Политолог: Во Франции с ненавистью относятся к мусульманам и к тем, кто критикует исламофобию
15 марта 2023 г. 13:29
Акар: Турция обсуждает с США тему упавшего беспилотника в Черном море
Акар: Турция обсуждает с США тему упавшего беспилотника в Черном море
15 марта 2023 г. 16:12
Мамед Аббасбейли: Утверждение Кодекса конкуренции находится на завершающей стадии
Мамед Аббасбейли: Утверждение Кодекса конкуренции находится на завершающей стадии
16 марта 2023 г. 13:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi