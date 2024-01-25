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Безналичную оплату внедрят еще на двух автобусных маршрутах Баку

Безналичную оплату внедрят еще на двух автобусных маршрутах Баку С 27 января оплата проезда в автобусах регулярного внутригородского маршрута №22, связывающего жилой массив НЗС с ул. А.Алиева в поселке Сабунчи, а с 28 января – в автобусах №93, следующих от железнодорожной станции ​​Сабунчи до станции метро "Дарнагюль",
Инфраструктура
25 января 2024 г. 16:26
Безналичную оплату внедрят еще на двух автобусных маршрутах Баку

С 27 января оплата проезда в автобусах регулярного внутригородского маршрута №22, связывающего жилой массив НЗС с ул. А.Алиева в поселке Сабунчи, а с 28 января – в автобусах №93, следующих от железнодорожной станции ​​Сабунчи до станции метро "Дарнагюль", будет производится посредством BakıKart.

Об этом сообщили Report в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

По информации, 102 из 180 маршрутов Баку уже интегрированы в систему безналичной оплаты. В 2023 году на карточную систему переведено 375 автобусов, курсирующих по 14 маршрутам.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda daha iki müntəzəm marşrut xəttində ödəniş “BakıKart”la olacaq

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