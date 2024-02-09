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Безналичную оплату внедрят еще на двух автобусных маршрутах Баку

Безналичную оплату внедрят еще на двух автобусных маршрутах Баку С завтрашнего дня в Баку оплата проезда в автобусах регулярного внутригородского маршрута № 43, следующих от поселка Зых в направлении станции метро "Нефтчиляр", а с 11 февраля - в автобусах № 214, связывающих поселок Рамана с базаром 8 км, будет производ
Инфраструктура
9 февраля 2024 г. 17:27
Безналичную оплату внедрят еще на двух автобусных маршрутах Баку

С завтрашнего дня в Баку оплата проезда в автобусах регулярного внутригородского маршрута № 43, следующих от поселка Зых в направлении станции метро "Нефтчиляр", а с 11 февраля - в автобусах № 214, связывающих поселок Рамана с базаром 8 км, будет производится посредством BakıKart.

Об этом сообщили Report в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

AYNA продолжает работу по ускорению перехода на систему безналичной оплаты в автобусах, эксплуатируемых в маршрутной сети столицы.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda iki avtobusda nağdsız ödəniş tətbiq ediləcək

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