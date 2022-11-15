Беженцы и вынужденные переселенцы задолжали "Азеристиликтеджхизат" 6,5 млн манатов

По состоянию на 1 ноября текущего года за услуги отопления и горячего водоснабжения в поселках компактного проживания беженцев и вынужденных переселенцев в Азербайджане накопился долг в размере 6 489,4 тыс. манатов

По состоянию на 1 ноября этого года за услуги отопления и горячего водоснабжения в поселках компактного проживания беженцев и вынужденных переселенцев в Азербайджане накопился долг в размере 6 489,4 тыс. манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ОАО "Азеристиликтеджхизат".

"К сожалению, показатели платежей в некоторых жилых домах и многоквартирных жилых комплексах, построенных для бывших вынужденных переселенцев, не радуют. Например, в доме № 23а по улице Топчубашова в Насиминском районе он составляет лишь 20,7%, в доме № 7 по улице Тельнова (Лутфизаде) в Хатаинском районе - 19%, в доме № 6 по улице 4094-я в Сабунчинском районе - 5,4%, в доме № 22 по улице Хафиза Гулиева в Сураханском районе - 10,1%, в доме № 1 по Парламентскому проспекту в Ясамальском районе - 11,6%, в доме № 17 по улице Захида Халила в Ясамальском районе - 17,8%", - отметили в ведомстве.