О нас

Беженцы и вынужденные переселенцы задолжали "Азеристиликтеджхизат" 6,5 млн манатов

Беженцы и вынужденные переселенцы задолжали "Азеристиликтеджхизат" 6,5 млн манатов По состоянию на 1 ноября текущего года за услуги отопления и горячего водоснабжения в поселках компактного проживания беженцев и вынужденных переселенцев в Азербайджане накопился долг в размере 6 489,4 тыс. манатов
Инфраструктура
15 ноября 2022 г. 12:13
Беженцы и вынужденные переселенцы задолжали Азеристиликтеджхизат 6,5 млн манатов

По состоянию на 1 ноября этого года за услуги отопления и горячего водоснабжения в поселках компактного проживания беженцев и вынужденных переселенцев в Азербайджане накопился долг в размере 6 489,4 тыс. манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ОАО "Азеристиликтеджхизат".

"К сожалению, показатели платежей в некоторых жилых домах и многоквартирных жилых комплексах, построенных для бывших вынужденных переселенцев, не радуют. Например, в доме № 23а по улице Топчубашова в Насиминском районе он составляет лишь 20,7%, в доме № 7 по улице Тельнова (Лутфизаде) в Хатаинском районе - 19%, в доме № 6 по улице 4094-я в Сабунчинском районе - 5,4%, в доме № 22 по улице Хафиза Гулиева в Сураханском районе - 10,1%, в доме № 1 по Парламентскому проспекту в Ясамальском районе - 11,6%, в доме № 17 по улице Захида Халила в Ясамальском районе - 17,8%", - отметили в ведомстве.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Qaçqın və məcburi köçkünlər “Azəristiliktəchizat”a 6,5 milyon manat borcludur

Другие новости из категории

В Азербайджане в этом году услуги отопления оплачены на 91%
В Азербайджане в этом году услуги отопления оплачены на 91%
15 ноября 2022 г. 12:59
Азеристиликтеджхизат внес предложения по определению даты начала отопительного сезона
"Азеристиликтеджхизат" внес предложения по определению даты начала отопительного сезона
15 ноября 2022 г. 12:55
Азеристиликтеджхизат: Проблемы в системе отопления имеются в 37 образовательных учреждениях
"Азеристиликтеджхизат": Проблемы в системе отопления имеются в 37 образовательных учреждениях
15 ноября 2022 г. 12:37
В Баку изменена схема движения двух маршрутных автобусов
В Баку изменена схема движения двух маршрутных автобусов
15 ноября 2022 г. 10:07
AZAL: Сняты ограничения на въезд в Дубай в связи с COVID-19
AZAL: Сняты ограничения на въезд в Дубай в связи с COVID-19
14 ноября 2022 г. 16:58
Турецкий холдинг вложит в Бакинский порт 30 млн долларов
Турецкий холдинг вложит в Бакинский порт 30 млн долларов
14 ноября 2022 г. 16:30
Проведен капитальный ремонт участка улицы Ширина Мирзаева в Баку
ФотоПроведен капитальный ремонт участка улицы Ширина Мирзаева в Баку
14 ноября 2022 г. 16:18
Открытие Зангезурского коридора на две недели сократит время доставки грузов из Китая
Открытие Зангезурского коридора на две недели сократит время доставки грузов из Китая
14 ноября 2022 г. 15:20
Технико-экономическое обоснование строительства второй фазы Бакинского порта завершится до 2023 года
Технико-экономическое обоснование строительства второй фазы Бакинского порта завершится до 2023 года
14 ноября 2022 г. 14:50
Темные дороги Биласувара: Задолжавшие муниципалитету жители подвергаются опасности
ФотоТемные дороги Биласувара: Задолжавшие муниципалитету жители подвергаются опасности
14 ноября 2022 г. 14:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi