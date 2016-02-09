Бесплатное питание на авиарейсе Киев-Баку отменяется

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Украинская авиакомпания МАУ с 1 марта прекратит предоставлять пассажирам эконом-класса на рейсе Киев-Баку бесплатное питание.

Об этом сообщает Report со ссылкой на авиакомпанию.

В качестве исключения бесплатно поесть смогут только владельцы билетов в эконом-класс вне зависимости от даты вылета, которые оформили проездной документ на данный маршрут до 10 февраля.

Отметим, что рейс Киев-Баку фактически оставался единственным среднемагистральным регулярным маршрутом МАУ, на котором еда входила в стоимость билетов. Об отмене бесплатной еды МАУ объявила после того, как с 1 февраля бесплатный багаж и питание для пассажиров эконом-класса среднемагистральных рейсов отменило ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), которая является партнером МАУ на маршруте Киев-Баку.

Нововведение AZAL распространяется также на рейсы между Львовом, Тбилиси, Тегераном, Актау, Минеральными Водами, Москвой, Стамбулом, Антальей, Дубаем, Казанью, Анкарой, Минском и Санкт-Петербургом.

Бесплатное питание и багаж останется только для пассажиров бизнес-класса, а также пассажиров эконом-класса на рейсах, длительность которых превышает 3,5 часа. Плата за перевозку багажа при оплате не менее чем за 12 часов до вылета составляет 20 евро за один чемодан весом до 23 кг в одну сторону. При оплате в аэропорту багажный сбор возрастает до 25 евро.

Напомним, с конца марта 2014 года МАУ постепенно начала отказываться от предоставления бесплатной еды пассажирам эконом-класса на среднемагистральных рейсах.