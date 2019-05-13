В Китае появились беспилотные автобусы

Три автобуса с системой автоматического вождения на днях были введены в эксплуатацию в китайско-сингапурском экологическом городке, расположенном в новом районе Биньхай города центрального подчинения Тяньцзинь (Северный Китай).

Как передает Report со ссылкой на агентство "Синьхуа", самоуправляемые автобусы, внешний дизайн которых выполнен в виде панд, курсируют по дороге протяженностью около 2,5 км со скоростью от 15 до 20 км/ч, время пути в одном направлении составляет 15 минут.

Как сообщил инженер-разработчик автобуса Цзо Чжунлян, беспилотный автобус длиной 12 метров модернизирован в плане новой энергии, автономного вождения и дополнительных услуг.

Автобус способен воспринимать и распознавать объекты окружающей среды, такие как транспортные средства, наиболее незащищенные группы людей на дороге и светофоры, а также осуществлять автоматический контроль за скоростью и рулевое управление, автоматическое экстренное торможение, автоматическую смену полос движения и т.д.

В беспилотном автобусе также установлено водительское сиденье. В салоне каждого автобуса находится один сотрудник службы безопасности, который в случае аварийной ситуации может задействовать ручное управление.

Кроме того, новый автобус оснащен голосовой интерактивной системой, системой предупреждения водителя об усталости и шкафчиками самообслуживания с системой искусственного интеллекта. Высокоточная система распознавания биологических параметров позволяет пассажирам сесть в автобус, а также совершить покупки в нем через сканирование руки..