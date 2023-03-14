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Бесконтрольное использование воды может создать серьезные трудности

Бесконтрольное использование воды может создать серьезные трудности Бесконтрольная подача воды из Мингячевирского водохранилища в нижнее течение Куры и магистральные каналы может создать очень серьезные трудности в период интенсивного полива сельскохозяйственных культур в летние месяцы.
Инфраструктура
14 марта 2023 г. 13:16
Бесконтрольное использование воды может создать серьезные трудности

Бесконтрольная подача воды из Мингячевирского водохранилища в нижнее течение Куры и магистральные каналы может создать очень серьезные трудности в период интенсивного полива сельскохозяйственных культур в летние месяцы.

Об этом Report сообщили в ОАО" Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана".

"Поскольку Мингячевирское водохранилище не является водохранилищем сезонного регулирования, объемы воды, поступающие в водохранилище, должны рассчитываться на несколько лет. Распределение воды координируется соответствующими структурами. В настоящее время устраняются возникшие трудности с подачей воды в районы, расположенные в устье реки", - отмечают в ОАО.

В последние дни в Мингячевирское водохранилище поступает в среднем 240 кубометров воды в секунду (при ожидаемом объеме 500-600 кубометров) и обеспечивается сброс 120 кубометров воды из водохранилища в реку Кура, а также 70 кубометров в Верхне-Карабахский канал и 41 кубометров в Верхне-Ширванский канал.

Отмечается, что на территории 12 районов вдоль Куры ниже Мингячевирского водохранилища посредством 252 насосных станций осуществляется орошение 248 тыс. га, посредством Верхне-Карабахского и Верхне-Ширванского каналов - 250 тыс. га, в общей сложности около 500 тыс. га посевных площадей, а также обеспечивается подача воды на коммунально-бытовые нужды населения, животноводческим хозяйствам.

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