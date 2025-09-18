Белгород-Днестровский порт намерен перенять опыт Азербайджана в мультимодальных перевозках

Белгород-Днестровский морской порт намерен перенять опыт Азербайджана в мультимодальных перевозках.

Об этом в интервью Report заявила генеральный директор порта Оксана Киктенко.

По ее словам, в Белгород-Днестровском порту планируется создать новую платформу, которая будет учитывать потребности стремительно растущего грузопотока.

"И, конечно, мы планируем провести переговоры с представителями Азербайджана и рассчитываем на возможность выстроить сотрудничество в этом направлении. Мы рассматриваем и мультимодальные перевозки, поскольку стремимся перенять опыт Азербайджана в этой сфере", - сказала О. Киктенко.

Гендиректор порта отметила, что в порту Алят уже создан современный паромный комплекс, и Белгород-Днестровский морской порт хотел бы обменяться их опытом.

"На самом деле все должно быть взаимосвязано: чтобы повысить скорость перевозок, логистика должна быть выстроена по единому пути, по инфраструктуре, элементы которой дополняют друг друга. В таком случае мы сможем не только ускорить доставку, но и увеличить объемы перевалки", - добавила глава порта.

