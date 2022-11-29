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Бельгийские железнодорожники начали трехдневную забастовку

Бельгийские железнодорожники начали трехдневную забастовку Бельгийцам предстоит пережить три дня с нарушенными и сокращенными расписаниями движения поездов, поскольку в ночь на вторник работники Национального общества бельгийских железных дорог (SNCB) и оператор железнодорожной структуры Infrabel начали забастовк
Инфраструктура
29 ноября 2022 г. 13:38

Бельгийцам предстоит пережить три дня с нарушенными и сокращенными расписаниями движения поездов, поскольку в ночь на вторник работники Национального общества бельгийских железных дорог (SNCB) и оператор железнодорожной структуры Infrabel начали забастовку.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил телеканал RTBF.

"Вторник будет самым трудным днем, но и следующие два дня акций могут иметь значительные последствия (для железнодорожного движения)", - сообщил телеканал.

Профсоюзы SNCB и Infrabel протестуют против недостаточных, по их мнению, инвестиций в железные дороги, которые правительство закладывает в бюджет.

Организаторы забастовки также указывают на "постоянное ухудшение условий труда работников железных дорог, главным образом из-за нехватки персонала".

В течение трех дней забастовки на бельгийских железных дорогах организуется "минимальное обслуживание". Его обеспечат не участвующие в протестных акциях работники. Однако во вторник несколько районов страны могут остаться вовсе без поездов, в частности, в провинциях Намюр, Люксембург и в Валлонском Брабанте. В других провинциях, как ожидается, на линии выйдет только четвертая часть железнодорожного состава.

В среду и четверг, отмечает телеканал, ситуация, возможно, также будет сложной, и, кроме того, менее предсказуемой. По его данным, в SNCB полагают, что перевозить пассажиров будет не более половины поездов.

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