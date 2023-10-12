Беларусь проработала три схемы доставки грузов в Иран по коридору "Север-Юг"

Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси проработало три маршрута доставки грузовых контейнеров в Иран по транспортному коридору "Север-Юг".

Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси проработало три маршрута доставки грузовых контейнеров в Иран по транспортному коридору "Север-Юг".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава ведомства Алексей Ляхнович.

Западный маршрут предполагает следование грузов железнодорожным транспортом до станции Астара на границе Азербайджана и Ирана, а далее автомобильным транспортом до иранских получателей. Центральный маршрут предусматривает отправку железной дорогой до портов Астраханской области. Там их перегрузят на морской транспорт и доставят в иранский порт Бендер-Энзели.

По Восточному маршруту контейнеры проследуют по железнодорожным путям до пограничных станций Акяйла (Туркменистан). Далее переместят в вагоны с шириной колеи 1 435 мм и отправят в Иран.

Министр напомнил, что в России задействованы 20 портов для перевалки белорусских экспортных грузов. "Доставка продукции осуществляется с задействованием портов Северо-Западного региона России, портов южных морей, по сухопутным маршрутам в направлении Китая, стран Азии, а также по маршрутам с использованием международного транспортного коридора "Север-Юг" в направлении Ирана и Индии, портов Каспийского моря и ряда других направлений", - сказал Ляхнович.