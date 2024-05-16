Беларусь предлагает Азербайджану создать совместные фармпредприятия

Беларусь предлагает Азербайджану создавать совместные фармацевтические предприятия.
Как сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.
"Что касается фармацевтики, хоть завтра мы готовы начинать поставки тех лекарств, которые вам нужны, и создавать здесь совместные производства по лекарствам и ветпрепаратам, которые мы умеем изготовлять в Беларуси. Это тоже очень большая программа. И программа, которая никому в Азербайджане не мешает работать. Мы здесь в противоречия ни с кем не входим и конкуренцию никому не составляем. Хотя конкуренция должна быть", - сказал Александр Лукашенко.