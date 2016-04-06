​Беларусь хочет приостановить авиарейсы из Минска в Баку

Баку. 6 апреля. REPORT. AZ/ Беларусь хочет приостановить прямые авиарейсы из Минска в Баку. В связи с этим белорусская сторона направила официальное обращение в ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

Как передает Report, об этом сказал журналистам вице-президент AZAL Ариф Мамедов.

"Мы стараемся снизить стоимость перелетов. Однако сегодня белорусская сторона проинформировала нас о том, что из-за слишком дешевых билетов они намерены приостановить с 15 апреля полеты из Азербайджана в Минск. Они отметили, что при установке подобных цен надо получить согласие и противоположной стороны и в случае создания с нашей стороны проблем для конкурирующей компании, они приостановят полеты", - отметил А.Мамедов.

По его словам, в целях урегулирования данного вопроса AZAL направит обращение в посольство Беларуси в Азербайджане и Совместную комиссию Азербайджан-Беларусь.

А.Мамедов не исключил, что в случае достижения согласия с Беларусью билеты могут подорожать: "Если они будут настаивать на подорожании билетов или приостановке полетов, мы пойдем на компромисс".