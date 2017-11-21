Бегство состоятельных россиян за границу ускорилось

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Состоятельные россияне на фоне экономического кризиса и резкого ухудшения отношений с Западом стремительно наращивают скупку недвижимости за рубежом.

Как сообщает Report со ссылкой на Politsturm, это подсчитала международная консалтинговая компания Knight Frank.

За 10 месяцев 2017 года количество запросов от граждан РФ на покупку иностранной недвижимости взлетело вдвое. Самыми популярными направлениями остаются Германия и Италия, на третье место по спросу вернулся Кипр, запустивший новую программу выдачи паспортов покупателям недвижимости. В 2016 году на покупку коммерческой недвижимости на Кипре приходилось не более 15% запросов, в 2017 году - 32%.

По словам директора департамента зарубежной недвижимости Knight Frank Марины Шалаевой, особенностью 2017 года стало то, что помимо жилой недвижимости резко - в 6 раз - вырос спрос на покупку в Европе готового бизнеса. Ранее аналитики Knight Frank подсчитали, что средняя сумма, которую граждане России тратят на приобретение жилой недвижимости за границей, за два года уменьшилась на 38% и составила 4 млн евро (4,8 млн долларов).