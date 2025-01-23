Базаралиев: ТК Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан – Азербайджан – ЕС функционирует в полном объеме

Транспортный коридор Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан – Азербайджан – ЕС на сегодняшний день функционирует в полном объеме.

Транспортный коридор Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан – Азербайджан – ЕС на сегодняшний день функционирует в полном объеме.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом заявил заместитель министра транспорта и коммуникаций Бекназар Базаралиев.

По словам замминистра, отечественные грузоперевозчики уже используют этот маршрут для поставки товаров в Европу.

“Наши грузоперевозчики поставляют свои товары в Европу по следующему маршруту: из Кыргызстана в Узбекистан, затем в Туркменистан, далее через Каспийское море в Азербайджан, и, наконец, в Европу. Мы сегодня стоим на пороге введение в эксплуатацию дороги Север-Юг, что открывает хорошие перспективы для этого транспортного коридора”, – сказал он.

Данный транспортный коридор позволяет перевозить товары из Кыргызстана в Туркменистан, в порт «Туркменбаши», а затем через Каспийское море в порт "Алят" (Азербайджан) для дальнейшей транспортировки в Европу или в Астрахань (Россия).