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Базаралиев: ТК Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан – Азербайджан – ЕС функционирует в полном объеме  

Базаралиев: ТК Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан – Азербайджан – ЕС функционирует в полном объеме   Транспортный коридор Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан – Азербайджан – ЕС на сегодняшний день функционирует в полном объеме.
Инфраструктура
23 января 2025 г. 09:53
Базаралиев: ТК Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан – Азербайджан – ЕС функционирует в полном объеме  

Транспортный коридор Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан – Азербайджан – ЕС на сегодняшний день функционирует в полном объеме.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом заявил заместитель министра транспорта и коммуникаций Бекназар Базаралиев.

По словам замминистра, отечественные грузоперевозчики уже используют этот маршрут для поставки товаров в Европу.

“Наши грузоперевозчики поставляют свои товары в Европу по следующему маршруту: из Кыргызстана в Узбекистан, затем в Туркменистан, далее через Каспийское море в Азербайджан, и, наконец, в Европу. Мы сегодня стоим на пороге введение в эксплуатацию дороги Север-Юг, что открывает хорошие перспективы для этого транспортного коридора”, – сказал он.

Данный транспортный коридор позволяет перевозить товары из Кыргызстана в Туркменистан, в порт «Туркменбаши», а затем через Каспийское море в порт "Алят" (Азербайджан) для дальнейшей транспортировки в Европу или в Астрахань (Россия).

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Версия на английском языке Bazaraliev: Kyrgyzstan–Uzbekistan–Turkmenistan–Azerbaijan–EU TC fully operational
Версия на азербайджанском языке Beknazar Bazaraliyev: "Qırğızıstan-Özbəkistan-Türkmənistan-Azərbaycan-Aİ nəqliyyat dəhlizi tam fəaliyyətdədir"

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